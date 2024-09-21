بحضور إبراهيم محلب .. انعقاد جلسة مجلس أمناء جامعة الدلتا بدمياط

زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكان فى استقباله الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

خلال الزيارة، شارك " المحافظ " بجلسة مجلس أمناء الجامعة ، التى جاءت بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ، و الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ، و الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى والشئون البرلمانية الأسبق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والتربية والتعليم الأسبق ، الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر " زعيم الأغلبية بمجلس النواب " ، والدكتور السيد عبد الخالق رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، الدكتور أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس أمناء جامعة سفنكس.

كما شهد " محافظ دمياط " حفل خريجى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لعدد ٥ كليات " الهندسة ، طب الفم والأسنان ، العلاج الطبيعى، الصيدلة وإدارة الأعمال "، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلله كلمات لرئيس مجلس الأمناء و المهندس إبراهيم محلب..

و أكد " الشهابى " أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا صرح علمى تقوم بدور رائد فى خدمة منظومة البحث العلمى والابتكار ، ووجه الشكر إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة و رئيس الجامعة على دعوتهما للمشاركة بهذا الحفل وسط كوكبة من العلماء ، كما وجه التهنئة للخريجين وأولياء الأمور ، على هذا النجاح، مؤكدا أن هذا اليوم هو حفل لتكليل جهودهم على مدار سنوات..

فى ختام الاحتفال ، كرم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتور أيمن الشهابى بإهداءه درع الجامعة ،كما تم تكريم أوائل الخريجين من الكليات الخمس.