وفاة نجل المطرب إسماعيل الليثى

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن وفاة رضا ابن المطرب إسماعيل الليثى الشهير بضاضا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، حيث كتب معلقًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب”.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي قدم العديد من الأغاني الناجحة ، وفى إحدي اللقاءات، قال إسماعيل الليثي: "كنت بغني على طول منذ صغري، وجدتي دخلتني مركز شباب إمبابة ودخلت مسابقة وحصلت على المركز الأول، ثم ذهبت لدار الأوبرا المصرية لدى المايسترو سليم سحاب، وعلمني الكثير، وذلك عندما كان عمري سبع سنوات".