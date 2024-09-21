وكيل "التربية والتعليم" بالمنيا: 1850 مدرسة تستقبل مليون و250 ألف طالب غدًا

أعلن الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية أنهت جميع استعداداتها للعام الدراسي الجديد حيث تستقبل 1850 مدرسة 1257251طالبا غدا الأحد في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمنيا.

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ" البوابة نيوز" أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم استقبلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالمنيا العام طلاب مرحلة رياض الأطفال ، وطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، وبدأت كل مدرسة بطابور الصباح وأداء تحية العلم والنشيد الوطني ، وسط فرحة الطلاب والمعلمين باستقبال العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية التسع ( العدوة - مغاغة - بنى مزار - مطاى - سمالوط - المنيا - ابو قرقاص - ملوى - دير مواس ) قبل أن تستقبل المدارس جميع طلابها غدا الأحد.

وأكد دكتور على عبد السلام أن المديرية قد انتهت من إصدار كافة نشرات الندب والنقل لصالح سد العجز بالمدارس ، كما يتم الآن الانتهاء من تسكين المعلمين المعينين الجدد بالدفعة الثانية في مسابقة 30 ألف معلم بالمدارس وفقاً للعجز والزيادة بكل تخصص.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم تم اتخاذا العديد من الاجراءات منها مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذا الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي مع اتخاذا كافة التدابير والاجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لاسيما ممن هم في إجازات بدون مرتب او أجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة واتخاذا الاجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح أنه تم التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين للمدارس والمنشات التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة وضمان توفير مناخ امن للطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ علي استقرار العملية التعليمية.

وأضاف أنه تم التنبيه علي مديري المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة ابنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة وذلك بعد نهاية اليوم الدراسي وفق جدول يقوم بإعداده مدير المدرسة.

كما تم التنبيه بحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات والتأكيد علي تسجيل غياب الطلاب الكترونيا للمراحل التعليمة المتاح لها ذلك وبالسجلات المخصصة لذلك أول بأول وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبناءهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوي والتنبيه المشدد علي مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح وإحكام دور الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بيانتهم فور دخولهم والتأكيد علي غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أنه أيضًا تم التنبيه علي جميع مديري المدارس بعدم التطرق داخل المدارس إلي أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية حرصا علي عدم إقحام أبناءنا الطلاب في تلك الصراعات وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية الدولة المصرية والأماكن التاريخية.

وأكد وكيل تعليم المنيا علي مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية كما يمنع منعا باتا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا ويتم تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية والتأكيد علي ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد اخري بمختلف المباني التعليمية بكافة انواعها حفاظا علي المال العام

أضاف الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين والعمل علي توفير كافة سبل الرعاية لهم لاسيما النفسية وعقد لقاءات دورية شهرية معهم لتذليل اية صعوبات أو معوقات قد تحول بينهم وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي مع التأكيد علي تخصيص اماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس والمنشات التعليمية.

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