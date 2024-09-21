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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: الأهداف واضحة والأفعال تتحدث عن نفسها

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أؤكد مجددا أن الأهداف واضحة والأفعال تتحدث عن نفسها"، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل. 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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