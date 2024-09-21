غياب فينيسيوس.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي، تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول، ويعاونه التركي أردا جولر والبرازيلي رودريجو جوس.

وشهد تشكيل الريال، غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يجلس على مقاعد البدلاء رفقة المدافع الألماني أنطونيو روديجير.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة (15 نقطة) من 5 مباريات.

بينما ياتي إسبانيول في المركز الثالث عشر وفي رصيده 7 نقاط، قبل انطلاق الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - أوريلين تشواميني - إيدير ميليتاو - فران جارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - رودريجو جوس.