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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. الأوبرا تقدم حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

الفوقة القومية العربية
الفوقة القومية العربية للموسيقى
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انطلاقا من خطط الثقافة المصرية الهادفة الي الإحتفاء  برموز الطرب وحفظ التراث  تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل وهابيات تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك  في الثامنة والنصف مساء غد الاحد علي مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب  منها والله منا سالى ، قلبي بيقولي كلام ، انت الحب ، لا تكذبي ، في يوم وليلة ، فكرونى ، أهواك ، نبتدي منين الحكاية " أداء "يحيى عبد الحليم ، هند النحاس ، سامح منير ، غادة ادم .

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف الي تنمية الذوق الفني في المجتمع وتعريف الأجيال بالتراث الفني ورواده من الرموز .

 

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