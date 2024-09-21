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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. محاكمة مجدي شطة وآخر في تعاطي المخدرات

مجدى شطة
مجدى شطة
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تنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر، في اتهامهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

حملت القضية رقم رقم 10559 لسنة 2024جنايات المرج، وأسندت النيابة العامة للمتهم مجدي شطة، إحراز التعاطي جوهراً مخدراً Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً  الامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق، و أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "فينيئيل امين".

ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد. و  ميكانيكي في القضية  أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق و أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

محكمة جنايات القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة بمنطقة المرج