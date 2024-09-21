وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بفوزه ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة، بعد فوزه بلقلب بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد في نسختها الثانية، لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.



وحصد منتخبنا اللقب بعد الفوز على أمريكا 2-0، في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من (١٦-٢١) سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات "مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي".



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن تحقيق لقب بطولة العالم لليد للكراسي المتحركة، يُعد إنجازاً جديداً يُضاف لمنظومة الرياضة المصرية علي المستوى الدولي، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، ووضعها فى المصاف والمكانة العالمية التى تستحقها.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز منتخب عربي أو أفريقي ببطولة العالم لكري اليد للكراسي المتحركة.