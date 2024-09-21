بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار

إنتاج 1.5 مليون جهاز سنويًا تشمل أفرانًا وثلاجات وغسالات أطباق

2000 فرصة عمل جديدة.. ودعم الموردين المحليين بـ 50% من المواد

تصنيع علامات تجارية عالمية مثل ويرلبول وأريستون وهيتاشى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، رسميًا المجمع الصناعي الأول لشركة بيكو للأجهزة المنزلية في مصر، بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 110 ملايين دولار. يمتد المجمع على مساحة 114,000 متر مربع، منها 70,000 متر مربع مخصصة لأحدث خطوط الإنتاج، ما يعزز من تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في عمليات التصنيع.

أكد رئيس الوزراء فخره بالنقلة الصناعية التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن شركة بيكو، ثاني أكبر شركة في مجالها عالميًا، قد اختارت مصر كوجهة إنتاجية جديدة، مما يعكس ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري في البلاد.

من جانبه، أكد السفير التركي صالح موطلو شن أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين مصر وتركيا، في ضوء الرؤية المشتركة للرئيسين رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي.

يعتبر المجمع الصناعي خطوة محورية لدفع النمو الاقتصادي المحلي، حيث سيوفر 2000 فرصة عمل جديدة، ويعتمد بنسبة 50% على الموردين المحليين، مما يعزز من تنافسية الشركات المصرية على المستوى العالمي. سيتولى المجمع إنتاج أجهزة منزلية لعدة علامات تجارية، من بينها ويرلبول وأريستون، بجانب منتجات بيكو.

بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون جهاز سنويًا، يستهدف المجمع تلبية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير 60% من المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط، أفريقيا، وأوروبا، مما يحقق إيرادات تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.

أكد فاتح ابيجليولو، رئيس شركات السلع المعمرة بمجموعة كوتش، أن هذا المجمع يمثل خطوة فارقة تعزز حضور بيكو في مصر والمنطقة ككل، وتدعم خطط الشركة للتوسع الإقليمي.

فيما أشار السيد هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، إلى أن هذا المشروع يعد مرحلة جديدة في مسيرة بيكو داخل السوق المصرية، معززًا بإمكانات تصنيعية متطورة وفرص استراتيجية كبيرة.

يتميز المجمع بتطبيق أحدث تقنيات التصنيع، بما في ذلك الروبوتات المتقدمة والأنظمة الذكية، ويهدف للحصول على شهادة LEED الذهبية للاستدامة البيئية. كما سيضم مركز بحث وتطوير بمساحة 1,500 متر مربع، مخصص لتطوير حلول مبتكرة في مجال الأجهزة المنزلية، بالشراكة مع الجامعات المحلية، مما يدعم الابتكار وتعزيز كفاءة الطاقة