لـ8 أكتوبر.. تأجيل محاكمة عامل هتك عرض مريضة بأحد المستشفيات بالقاهرة

اجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية في هتك عرض مريضة بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة لجلسة 8 أكتوبر للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك .م” عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله عقب إجرائها عملية جراحية حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.