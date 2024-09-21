غدًا انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر العربي لأمن المعلومات برعاية وزارية موسعة

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربى السنوى لأمن المعلومات (Arab Security Conference).

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارية موسعة تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، وهيئة الرقابة المالية. يمتد المؤتمر على مدار يومي **22 و23 سبتمبر** تحت شعار "الدفاع السيبراني في عصر الحروب السيبرانية"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسئولين المتخصصين في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني على مستوى العالم العربي.

مع تزايد الهجمات الإلكترونية في المنطقة، يكشف المؤتمر عن الإحصائيات التي تشير إلى أن 70% من الشركات العربية تعرضت لهجمات سيبرانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي بالتهديدات الإلكترونية المتزايدة ودعم الحكومات والمؤسسات في العالم العربي للتعامل مع هذه المخاطر المتنامية.

يناقش المؤتمر التحديات المتعلقة بالهجمات السيبرانية، نقص الوعي الأمني، نقص الكوادر المؤهلة، وتطور التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، وأمن إنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وBlockchain وتأمين الشبكات والتطبيقات، الجريمة الإلكترونية، وأمن الاتصالات والحوسبة السحابية.

قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمران سوق أمن المعلومات يشهد نموًا متسارعًا مع تزايد التهديدات الإلكترونية، متوقعًا أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026. كما أشار إلى أن حجم الإنفاق على الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا قد يصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.

أضاف أن المؤتمر يعزز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ويشجع على بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية لمواجهة التهديدات الإلكترونية. وتشمل فعاليات المؤتمر هذا العام مسابقات للشباب المتخصصين في الأمن السيبراني، منها بطولة Arab Security Cyber WarGames Championship، وArab Cyber Security Awards 2024 لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة.