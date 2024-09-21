الدوري السعودي.. بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال، ويعاونه الهولندي ستيفن بيرجوين وموسى ديابي، بمعاونة الجزائري حسام عوار.

ويتواجد البرازيلي فابينيو في خط وسط العميد أمام الزعيم، بجانب نجولو كانتي، على أن يحرس الصربي راجكوفيتش عرين الاتحاد في قمة الدوري السعودي.

ويتقاسم اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) مع الهلال، ولكل منهما 9 نقاط من 3 مباريات.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عبد الإله العمري - دانيلو بيريرا - حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.