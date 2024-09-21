عائلات الرهائن تتهم نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم مستغلا الحرب بالشمال مع لبنان

اتهمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتخلي عن أبنائهم مستغلا الحرب في الشمال مع لبنان، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.

وقالت عائلات الرهائن، في بيان، إن كل عمل عسكري ينبغي أن يتضمن خطوة سياسية تؤدي إلى عودة المحتجزين فورا.

وحذروا من التصعيد إذا لم يتم التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مشددين علي أنهم لن يفوضوا رئيس الوزراء الإسرائيلي للتخلي عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، خاصة أن الضغط العسكري يتسبب في قتل أبنائهم والطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي الوصول لصفقة تبادل للأسري.

وفى وقت سابق، ناشدت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة، الإدارة الأمريكية لممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لاتفاق تبادل للأسري.

وتابعت عائلات المحتجزين، في بيانهم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الرهائن إلى الموت، لذلك يجب الإطاحة به من الحكم من أجل إنقاذ أبنائهم.

وأعتبروا أن توسيع العملية العسكرية بالشمال دون التوصل إلى صفقة تبادل للأسري، يعد حكم بالإعدام على أبنائهم.