"OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالتنوع الثقافي في مشروع عالمي جديد

عقدت شركة OPPO شراكة مع قناة ديسكفري، لإطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الثقافة في لقطة"، والتي تهدف إلى الحفاظ على التنوع الثقافي وتسليط الضوء على التراث المحلي باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة. منذ تأسيسها في عام 2004، أصبحت OPPO علامة تجارية عالمية في مجال الأجهزة الذكية، مع تواجد في أكثر من 60 دولة. تعد المحافظة على التنوع الثقافي جزءا أساسياً من هوية الشركة، وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز رؤية تضمن استمرار التراث الثقافي للأجيال القادمة.

موضوع هذا العام هو "بورتريهات من التراث"، حيث يركز على توثيق الرحلة الثقافية من خلال كاميرات OPPO، مع إلقاء الضوء على الثقافات النابضة بالحياة والأشخاص الذين كرسوا حياتهم للحفاظ على تلك التقاليد. من الموسيقيين التقليديين في قبائل الجبال في تايلاند إلى حرفيي الباتيك في إندونيسيا وراقصي الفلامنكو في إسبانيا، يُبرز المصور جيروم تيو القصص المستمرة لأولئك الذين يحافظون على تراثهم.

الرحلة الثقافية انطلقت من شيانغ ماي في شمال تايلاند، حيث التقى المصور جيروم بقبائل الشمال التايلاندية، لتوثيق تنوعهم الثقافي عبر الموسيقى والحرف اليدوية. تواصلت الرحلة إلى جوجياكرتا في إندونيسيا، حيث صور جيروم الحرفيين المبدعين في فن الباتيك. اختتمت الرحلة في إشبيليه بإسبانيا، حيث سجل جيروم عروض راقصي الفلامنكو، موضحاً التحديات التي تواجه الحفاظ على روح الفلامنكو الأصيلة في ظل التحول التجاري.

إلى جانب تلك الرحلة، أطلقت OPPO في ماليزيا مبادرة #OPPOMalaysiaThroughTheLens، بالتعاون مع وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، لتسليط الضوء على الثقافات التقليدية مثل Wayang Kulit ورقص Iban Ngajat، باستخدام أحدث تقنيات التصوير من OPPO.

ويعد مشروع "ثقافة في لقطة" مجرد بداية لجهود OPPO في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي. ومن المقرر أن يتوسع المشروع ليشمل جولات افتراضية في الهند، المكسيك ودول أخرى، لزيادة الوعي وتعزيز التقدير لهذه التقاليد المتنوعة باستخدام تقنيات التصوير المبتكرة.