دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يكرر الفوز على جورماهيا ويتأهل لدور المجموعات

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 24 ووسام ابو علي في الدقيقة 55 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.