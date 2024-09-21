مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان

السبت 21/سبتمبر/2024 - 08:19 م

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.

وأعربت مصر مجددًا في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم السبت عن كامل تضامنها مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

كما جددت جمهورية مصر العربية تحذيرها من أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير، وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها.

وأدانت مصر كافة الأعمال الأحادية، واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر مجددًا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار أن ذلك هو السبب الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة.