قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر مستجدات الأوضاع في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد استهدافها من قبل العدوان الإسرائيلي، "إن هناك استمرارا لعمليات الإنقاذ ومحاولة انتشال الضحايا والمصابين في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، في ظل ارتفاع أعداد الشهداء إلى 37 شهيدا، وفقًا للبيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة الصحة اللبنانية".

وأضاف مصطفى عبدالفتاح، خلال مداخلة عبر سكايب بقناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 80 مصابا، في ظل ما تقوم به قوات الدفاع المدني من محاولة لانتشال أي من الجثامين المتواجدة تحت الركام والأنقاض، نظرًا لحالة الدمار الكبيرة التي شهدتها البناية السكنية التي تم استهدافها عبر الطائرة الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تدميرها بالكامل.