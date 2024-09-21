ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس تعلن قبول دعوة "سي إن إن" للمناظرة الثانية في 23 أكتوبر المقبل

كاميلا هاريس
كاميلا هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، قبول دعوة من شبكة "سي إن إن" لمناظرة دونالد ترامب في 23 أكتوبر المقبل.
وقالت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إنه "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة".
جدير بالذكر أن مرشحة الحزب الديمقراطي، خاضت مناظرة وحيدة إلى الآن مع ترامب في العاشر من سبتمبر الحالي.. وأعلن ترامب بعد تلك المناظرة أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع هاريس، في حين أكدت الأخيرة أنه من حق المصوّتين أن يحظوا بمناظرة أخرى.

سي إن إن ترامب كاميلا هاريس