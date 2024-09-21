هاريس تعلن قبول دعوة "سي إن إن" للمناظرة الثانية في 23 أكتوبر المقبل

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، قبول دعوة من شبكة "سي إن إن" لمناظرة دونالد ترامب في 23 أكتوبر المقبل.

وقالت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إنه "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب في الموافقة على هذه المناظرة".

جدير بالذكر أن مرشحة الحزب الديمقراطي، خاضت مناظرة وحيدة إلى الآن مع ترامب في العاشر من سبتمبر الحالي.. وأعلن ترامب بعد تلك المناظرة أنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع هاريس، في حين أكدت الأخيرة أنه من حق المصوّتين أن يحظوا بمناظرة أخرى.