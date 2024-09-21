ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد قوافل "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد ‏الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمه للمواطنين بمقر إقامتهم، رافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا،  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث  تفقد نائب محافظ قنا، العيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات وزارة التموين، والخدمات الحكومية المتكاملة.
فيما نظمت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع الإدارة الصحية بقوص ندوة توعويه استهدفت ١٥ سيدة من ربات البيوت للتعريف بمفاهيم السلامه والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مخاطر الحريق، كما تم تسجيل عدد ٤٥ مواطن من راغبى العمل بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم، فضلا عن تسجيل عدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على دورات تدريبية في مجالات (تطريز - حياكه - تكيف وتبريد - مساحة - طاقة شمسية).

ومن جانبه التقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي قرية حاجر خزام خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع  حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

وقال "عمر"، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

IMG-20240921-WA0002
IMG-20240921-WA0002
IMG-20240921-WA0001
IMG-20240921-WA0001
IMG-20240921-WA0004
IMG-20240921-WA0004
IMG-20240921-WA0003
IMG-20240921-WA0003
الإدارة الصحية التنمية الشاملة والمستدامة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الشباب والفتيات المبادرة الرئاسية بداية جديدة القيادات التنفيذية بداية جديدة لبناء الإنسان حازم عمر نائب محافظ قنا