الدوري السعودي.. الهلال بتشكيل هجومي أمام اتحاد جدة

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم السبت، اتحاد جدة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الهلال مباراة اتحاد جدة بتشكيل هجومي، حيث دفع جيسوس بالرباعي مالكوم وماركوس ليوناردو، وألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

ويتواجد البرتغالي جواو كانسيلو أساسيًا في تشكيل الزعيم أمام العميد، رفقة الحارس المغربي ياسين بونو.

يتقاسم الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) مع اتحاد جدة، ولكل منهما 9 نقاط من 3 مباريات.

تشكيل الهلال لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - علي البليهي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز - ماركوس ليوناردو

وفي الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.