خريطة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد بصيلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، عرضا تفصيليا لخريطة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

وقال «بصيلة»: «إن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أكثر المناطق اشتعالًا في الفترة الراهنة، إذ تشهد تصعيدًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقابله ردود سريعة من حزب الله اللبناني».

وأضاف: «بين الفعل ورد الفعل غطيت سماء تلك المنطقة بسيول من الصواريخ والقذائف فيما اشتعلت أرضها بنيران الهجمات والاشتباكات وأخيرا بالتفجيرات اللاسلكية».

وتابع «بصيلة» مستعرضًا أبرز المناطق المشتعلة بين حزب الله وإسرائيل: نطاق الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان كان محصورا في البداية بين قرى وبلدات محددة، ولكن مع تتبع خريطة مسارات الهجمات بعد السابع من أكتوبر يظهر توسع بشكل مضطرد لهذه الهجمات والتي امتدت من المنطقة الحدودية إلى قرى أخرى في محافظتي الجنوب والنبطية».

وزاد: اعتدت إسرائيل على عمق الأراضي اللبنانية مستهدفة أكثر من منطقة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بالإضافة إلى اعتداءات متفرقة في محافظات جبل لبنان.

وواصل: في اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدًا في الثامن من أكتوبر الماضي، ركزت تل أبيب هجماتها على الأهداف العسكرية التابعة لحزب الله بجنوب لبنان في بلدات جناتا وشحين والجبين في قضاء صور وبلدات الخيام وعيتا الشعب وكفر شوبا وكفر كلا وحولا والناقورة فضلا عن منصات لإطلاق الصواريخ كما حدث في منطقة الوردية واستهداف لأهداف استراتيجية للحزب في مناطق وادي الحامول وراميا وعيتا الشعب في قضاء بن جبيل.