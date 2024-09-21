جيش الاحتلال يستهدف 180 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على لبنان.

وقال الجيش في بيانه أن القوات الإسرائيلية "نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان، وتم القضاء على نحو 180 هدفا وآلاف منصات إطلاق الصواريخ"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأشار إلى أن منصات إطلاق الصواريخ التي تم الهجوم عليها كانت محملة ومعدة لقصف الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل للقضاء وإضعاف قدرات حزب الله وبنيته التحتية الإرهابية".

وتأتي تلك الغارات الجوية المكثفة التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.

وأعلن "حزب الله" السبت قصف ثكنتين عسكريتين في شمال إسرائيل "بصواريخ الكاتيوشا"، وأنه قصف "بصلية من صواريخ الكاتيوشا" ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين في شمال إسرائيل ردًا على "الاعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.