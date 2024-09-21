توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام، مساء اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على ضيفه برينتفورد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قلب توتنهام تأخره في النتيجة منذ الدقيقة الأولى إلى فوز في نهاية المباراة بنتيجة 3-1، وذلك عقب خسارته لديربي شمال لندن أمام أرسنال بهدف للا شيء.

توتنهام يقلب الطاولة على برينتفورد

افتتح براين مبيمو التهديف مبكرًا لفريق برينتفورد في أول دقيقة من اللقاء، ونجح الوافد الجديد دومينيك سولانكي في إدراك التعادل للسبيرز في الدقيقة الثامنة.

ووضع برينان جونسون توتنهام في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 28 من صناعة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

في الشوط الثاني، سجل جيمس ماديسون الهدف الثالث في الدقيقة 85 من صناعة سون أيضًا، ليستعيد توتنهام نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين في الدوري الإنجليزي، بالخسارة من نيوكاسل وأرسنال.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.