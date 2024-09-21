ضبط 587 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت مديرية التموين في دمياط اليوم عن تحرير ٥٨٧ محضرا لمخالفين خلال حملات مديرية التموين على مدار النصف الأول من الشهر الجارى تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز .

وأطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية مكثفة على مدار النصف الأول من الشهر الجارى أسفرت عن تحرير ٥٨٧ محضرا، حيث تضمنت ٩١ محضرا للمخابز وذلك بعد رصد مخالفات من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والتصرف والتوقف عن الإنتاج وسجلات .

وفيما يخص متابعة حركة السلع بالأسواق، تم تحرير ٤٩٦ محضرا لوجود مخالفات تتعلق بالغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الاعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ، وتم سحب عدد ١٨ عينة من القمح والدقيق والنخالة المعدين للطحن بالإضافة إلى سحب ١٧ عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتهم للاشتراطات الصحية.

ووجه محافظ دمياط باستكمال الجهود المبذولة واستمرار الحملات وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بالمواصفات المقررة ومدى الالتزام بالصلاحيات والاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الحملات المُنفذة على مدار هذا الأسبوع للتفتيش على الأسواق و المخابز و المنشآت الغذائية ، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، و كذلك توافر السلع بأسعارها المقررة و التصدى لأى مخالفات بتلك المنظومة و أى محاولات لاحتكار السلع.

واستمرت الحملات بالتعاون بين الجهات المعنية وبمتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واستهدفت المرور على الأسواق و المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج وفارسكور وأيضًا مدينتى السرو والروضة.