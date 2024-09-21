دوري أبطال أفريقيا.. رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الروندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي