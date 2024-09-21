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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: باحثو معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الأمريكية

أفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤

معهد بحوث الصحة الحيوانية
معهد بحوث الصحة الحيوانية
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تقدمت الدكتورة سماح عبد السلام  مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتهنئة الى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وللسادة الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بمناسبة اختيار  تصنيف جامعة ستانفارد الاميريكية لأفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤،  لكلا من د.محمود عصام رئيس بحوث البروسيلا وخبير المنظمة العالمية WOAH لمرض البروسيلا، والدكتور احمد عرفان رئيس بحوث البيوتكنولوجي ورئيس وحدة البيوتكنولوجي بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ، والدكتور عمر اسماعيل زين الدين باحث علم التغذية  بالمعمل الفرعي كفر الشيخ بقائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2024. 

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم يتم وفقا لعدد من المعايير لقياس مدى تأثير الأبحاث العلمية بما يثري البحث العلمي بمختلف التخصصات ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية المستدامة لخدمة البشرية ويأتي عدد مرات الإستشهاد citations للابحاث العلميه على رأس معايير التصنيف.

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المنظمة العالمية WOAH المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني معهد بحوث الصحة الحيوانية