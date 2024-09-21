يوم رياضي لكبار السن ضمن مبادرة صيف شبابنا بإدارة شباب مغاغة

تم تنفيذ يوم رياضى لكبار السن وقدامى اللاعبين اليوم السبت بمركز شباب طمبدى بمغاغة محافظة المنيا بمشاركة عدد 3 فرق من كبار السن باجمالى 20 لاعبا بحضور مشرفى النشاط بالمركز

جاء ذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة وتعليمات مدير إدارة شباب مغاغة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها وإنتظام العاملين بها خلال شهر سبتمبر 2024

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكيل المديرية لشئون الشباب، وكيل المديرية لشئون الرياضة ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة.