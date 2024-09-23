بالصور.. "البوابة نيوز" تحقق: هل تتحدى أبراج مغاغة قانون المباني بالمنيا؟.. حكاية مدرسة وبرج الكابتن أحمد حسن المخالفيْن.. ورئيس المدينة: الدولة قوية والجميع أمام القانون سواسية

أثار تنفيذ قرار إزالة عمارة مخالفة تم بناؤها على طريق مصر أسوان الزراعي في تقسيم غير معتمد، بمدينة مغاغة شمال المنيا علامات استفهام كبيرة في ظل وجود عشرات من الحالات المماثلة أبرزها مدرسة وبرج سكني ملاصقين للمنزل محل الإزالة، ومملوكان للاعب السابق أحمد حسن.

كما حصلت “البوابة نيوز” علي مستند ضوئي موقع ومختوم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة عبارة عن شهادة بيانات للعقار تفيد بشروع صاحبه المدعو أشرف موريس حبيب يوسف بالبدء في إجراءات التصالح.

وبعد قيام الوحدة المحلية بمدينة مغاغة بإزالة العقار، كشف صاحبه عن وجود مدرسة وبرج قيد الإنشاء ملاصقين له بنفس التقسيم، كما هو مبين بالصور مملوكان للكابتن أحمد حسن اللاعب المعروف، متهما الوحدة المحلية بالتعسف والمحاباة.

وتعد محافظة المنيا وفقا للإحصائيات الرسمية المحافظة الأولى في مصر في التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف وعلي الرغم من موجات الإزالة المتكررة إلا أن مازال التعدي مستمر ويأتي مركز مغاغة شمال المنيا كأكثر مركز به تعد علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف المخالفة قانون التصالح البوابة نيوز رصدت بالصور عينة من الأبراج المخالفة في مغاغة.

رئيس مغاغة الدولة قوية وعقار ومدرسة أحمد حسن خاضعين لقانون التصالح

من جانبه قال الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة مغاغة إنه لا يعرف أحد في مغاغة وأن العقار الذي تمت إزالته مخالف القانون وبفحصه تبين أنه قام ببناء العقار المخالف بعد صدور قانون التصالح وليس قبله، وبالتالي لا ينطبق عليه وقمت بمنعه من البناء أكثر من خمسة عشر مرة، أما المدرسة والبرج الملاصقان له فينطبق عليهما قانون التصالح فالمدرسة حاصلة علي رخصة والبرج قام صاحبه بالتقدم للمركز التكنولوجي ودفع مبلغ 850 ألف جنيه جدية التصالح وجاري فحصه لتقنين وضعه، نحن دولة قانون ولا نعرف غير القانون الذي يطبق علي الجميع والكل أمامه سواسية .

أضاف ليس هذا العقار هو الحالة الوحيدة في مغاغة نعم هناك حالات آخري مخالفة وسيتم إزالتها جميعا الدولة قوية وأي شخص متعد علي أراضي الدولة ولا ينطبق عليه قانون التصالح سيتم إزالة المخالفة فورا ايا كان هذا الشخص .

أبراج مغاغة تتحدي قانون المباني

أكد احمد سيد عبد العال أحد أهالي مركز مغاغة أن مخالفات الأبراج في مدينة مغاغة ليست في التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فقط وإنما شملت مخالفات عديدة أولها التعدي علي التنظيم نفسه بمخالفة قانون المباني الذي ينظم ارتفاعات الأبراج بمعني أن عدد ادوار الأبراج لا يتناسب مع عرض الشوارع فنجد الأبراج الشاهقة التي تتخطى الـ16 دور في شوارع عرضها 6 أمتار و8 أمتار والتعدي علي بروز الشوارع من ناحية البلكونات والبروز يصل مترو80سم إضافة الي توصيل المرافق عن طريق الممارسات

أكمل أحمد السيد المخالفات الواضحة والصريحة في منطقة المنشية كل منزل قديم في منطقة المنشية المفروض به نسبة فضاء 40 % للتهوية والذي يتعدى عليها غرامة مائة الف جنيه والإزالة لكل دور حسب القانون 119 مادة 102 ما يحدث الأن هو هدم هذه المنازل واستغلالها بإقامة أبراج مكانها كما هو ببرج النور في ميدان ابو دراع.

الكواحيل

طالب أحمد السيد بالتحري عن أصحاب الأبراج الحقيقيين نظرا لقيامهم باستخدام ما يعرف بالكواحيل في ملكية هذه الأبراج وهو قيام صاحب البرج الحقيقي باستئجار شخص والقيام بالبيع الوهمي علي الورق فقط لهذا الشخص ليتحمل المخالفة القانونية مقابل مبلغ من المال بمعني ادق هناك 3500 برج مخالف بمغاغة ينبغي تسديد مستحقات المحكمة لتلك الأبراج متوسط 10 ادوار ومتوسط مساحة 250 متر لكل دور تكاليف المتر 500 جنيه بما يوازي 5مليار جنيه لم يتم دفع تلك المبالغ لأن أصحاب الأبراج يقومون باستخدام الكواحيل في التهرب من دفع هذه الأموال ويقومون بتنفيذ عقوبة الحبس بدلا من الدفع.

بناء الأبراج بدون إشراف هندسي مما يعرضها للميلان

اكمل التسيب والإهمال من رؤساء الاحياء للتصدي لهذه الأبراج المخالفة منذ بدايتها فالبناء تم علي مرأي ومسمع منهم بل الأكثر من ذلك ظاهرة الأبراج المائلة بمغاغة مثل برج بمنطقة المنشية وبرج في شارع السلام الرئيسي وبرج في منطقة طراد النيل وبرج بمنطقة المحلج البحري والقبلي ووصل ارتفاع بعض الأبراج بمغاغة ل16 دور مع أن مساحة الشوارع لا تتعدي ال6 أو ال8 أمتار.

أضاف احمد أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك بما لا يطابق الحقيقة لتواجد شبهة غسيل أموال مما تسبب في ارتفاع الإيجار في مدينة مغاغة علي محدودي الدخل لتصل إيجار الوحدة المتوسطة لـ 3الاف جنيه.

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برج ومدرسة احمد حسن المخالفان