استشاري تغذية: نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة

قالت الدكتورة ولاء الصياد، استشاري التغذية العلاجية، إن نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة، والإصابة بأدوار البرد المتكررة، وظهور بعض الحبوب الصغيرة حول الفم، مشيرة إلى أن فيتامين "د" يدخل في تكون كل هرمونات الجسم وهو أساسي في تكوين هرمونات الذكورة، ونقصه يُؤدي إلى بعض المشاكل لدى الرجال.



وأضافت "الصياد"، خلال برنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن السيدات التي تعاني من أرق ومشاكل في الدورة الشهرية والصعبية، وسقوط الشعر قد تعاني بسبب نقص فيتامين" د".

ولفتت إلى أن نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى مشاكل كبيرة لدى الأطفال مثال الكساح، والتقوس، والتعرض للكسر عند التعرض لأي صدمة، مشيرة إلى أن فيتامين "د" مسؤول عن امتصاص الكالسيوم في العظام.



وشددت على ضرورة التعرض للشمس خلال الفترة الآمنة للحصول على فيتامين "د"، وهذا الأمر يكون بالتحيدد ما بين الساعة التاسعة لـ11 صباحًا.