رسميًا.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

أعلن أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم نهاية، بعد مسيرة استمرت 23 عاما في الملاعب، وذلك بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس مصر للموسم المنقضي 2023-2024.

وكشف أحمد فتحي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، اعتزال الكرة بشكل نهائي بعد مشوار طويل، لعب خلاله لأندية الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز، في الدوري المصري.

كما كان أحمد فتحي ضمن قائمة المنتخب المصري المتوجة ببطولة كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، بجانب مشاركته في كأس العالم للشباب، والفوز بكأس الأمم الأفريقية للشباب 2003، والمشاركة في أولمبياد لندن 2012.

وساهم فتحي في فوز فريقه بيراميدز بلقب كأس مصر للموسم المنقضي، بعد الفوز على فريق زد في المباراة النهائية.

مشوار أحمد فتحي في الملاعب

وبدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها، قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.

وانتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.

واستمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020، وخلال هذه الفترة خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.

كما رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014، وعاد مرة أخرى إلى الأحمر في 2015.

وبعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020 حقق خلالها لقب كاس مصر.

ومع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021 وحقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، ووصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012 كما لعب 134 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.