نجم الأهلي السابق: الشناوي رقم واحد في حراس الأهلي

قال الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن مباريات القمة تكون دائمًا خارج التوقعات، ولكن هناك مؤشرات تتحدث عن الفريق الفائز المقبل في مباراة السوبر، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يمتلك لاعيبة كبار ومؤثرة، ولكن النادي الأهلي حظوظه أعلى من الزمالك، وقام بالكثير من الصفقات الجدية، وحظوظه أكبر مع الزمالك.

وتوقع "إينو"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن يفوز الأهلي على الزمالك 3/0 في مبارة السوير، معقبًا: "المبارة المقبلة هتكون سكور للنادي الأهلي بإذن الله".

وأوضح أن جميع حراس الأهلي كبار، مشيرًا إلى أن "الشناوي" هو رقم واحد في حراس الأهلي، ومصطفى شوبير هو القادم، وحمزة علاء هو المستقبل.