استشاري: الطلاق في هذه الحالة أفضل من الاستمرار

قالت الدكتورة منى غازي، استشاري الصحة النفسية، إن الأم يجب أن تعلم أنها مرآة لأولادها، فإذا كانت الأم متزنة، فالأطفال بشكل مباشر سيكونوا أسوياء، مشيرة إلى ضرورة أن تعرف الأم الفرق ما بين رعاية الأطفال المتمثلة في إطعام الأطفال والاهتمام بالملابس وخلافه، وتربية الأطفال من خلال الاهتمام بسلوك الأطفال.

وأضافت "غازي"، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الأم بمفردها قادرة على تربية الأطفال أسوياء، ولكن بشرط أن تكون الأم سوية ومتزنة، مشيرة إلى أن الأم إذا تعرضت لتعنيف جسدي، ففي هذه الحالة يُفضل أن تعيش بمفردها، لأن الاستمرار في هذه العلاقة يُؤدي إلى خروج أطفال غير أسوياء.

وأوضحت أن هناك ضرورة لإعداد نقطة اتصال ما بين الأب والأم حال الانفصال، حتى لا يحرم الطفل من الأب أو الأم، وبالتالي وجود طفل سوي نفسيًا.

https://www.youtube.com/watch?v=P7wdteMkRWk