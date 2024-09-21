منصة Farid المصرية تحصل على تمويل 250 ألف دولار لتعزيز الابتكار والتوسع في تكنولوجيا التعليم

أعلنت منصة Farid المصرية الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم عن حصولها على تمويل بقيمة 250 ألف دولار في جولة تمويل "ما قبل البذرة"، بدعم من سيدة الأعمال السعودية أمل بنت عبدالعزيز العجلان. يأتي هذا التمويل في ظل توقيع الشركة عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع مدارس مصرية، لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق خدماتها.

تتخصص Farid في تقديم حلول تعليمية تدعم الصحة النفسية وبناء الشخصية للأطفال والشباب من عمر 3 إلى 18 عامًا، بالاعتماد على منهجيات تعليمية مبتكرة لتطوير المهارات الشخصية والنفسية. تأسست المنصة في عام 2024 على يد رائد الأعمال محمود حسين، الذي استثمر خبرته الطويلة في مجال التعليم والتنمية الشخصية لتقديم حلول مبتكرة تعزز رفاهية الأطفال.

تُعد منصة Farid الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدم جلسات مباشرة لدعم الصحة النفسية وبناء الشخصية للأطفال العرب، إلى جانب توفير تدريبات للشباب والخريجين ليصبحوا مدربين معتمدين وفق منهجية Farid.

أشار محمود حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Farid إلى أن هذا الاستثمار سيساعد في توسيع المنصة وتطوير محتوى تدريبي جديد، إلى جانب توظيف موظفين ومدربين جدد، والتوسع في أسواق السعودية والإمارات. كما أكد أن الابتكار في التعليم هو أحد العوامل التي ساهمت في جذب هذا التمويل.

أوضح حسين أن Farid تستهدف زيادة عدد المشتركين إلى 20,000 خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى تدريب 10,000 خريج من كليات التربية بحلول عام 2030 ليصبحوا مدربين معتمدين. وتهدف المنصة أيضًا إلى إطلاق المزيد من البرامج التعليمية وورش العمل لتعزيز المهارات الشخصية والصحة النفسية للأطفال، بما يساهم في إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.