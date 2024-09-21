معتز إينو: نزول "فتوح" الملعب سيزيد من معاندة أهل المتوفى

قال الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الاهلي الأسبق، إن نزول اللاعب أحمد فتوح إلى التمرين، أو الملعب بعد خروجه من السجن يعتبر تحديا لأهل المجني عليه.

وأضاف "إينو"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "صحيح إن ممارسة رياضة كرة القدم أكل عيش فتوح، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك شخص توفى، نفسيًا فتوح ليس على أكمل وجه، ويجب أن ننتهي من الأزمة، وبعد ذلك النزول إلى الملعب".

وأوضح أن نزول "فتوح" الملعب بعد خروجه من السجن سيؤدي إلى معاندة أهل المتوفي، وعدم التصالح والحصول على الدية.