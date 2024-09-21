نجم الزمالك السابق: الإدارة تعاملت مع أزمة "فتوح" بشكل خاطئ

قال الكابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك الأسبق، إن إدارة الزمالك تعاملت مع أزمة اللاعب أحمد فتوح بشكل خاطيء، مشيرًا إلى أنه انتقد "فتوح" جدًا بسبب الشخص الذي توفى، معقبًا: "في أسرة تعيش الآن بدون أب".

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن ذهاب "فتوح" إلى التمرين بعد خروجه من السجن ليس مشكلة، مضيفًا أن أهل المتوفي يرفضون الحصول على الدية منذ شهرين، وهذا دليل على أن اهل المتوفي ما زالوا متأثرين بالوفاة.

ولفت إلى أن "فتوح" إذا كان يلعب في النادي الاهلي، لكان الإعلام تحدث عن أن نزوله إلى الملعب بعد خروجه من السجن واجب وطني، مشيرًا إلى أن المستشار مرتضى منصور إذا كان رئيسًا لنادي الزمالك وقت الأزمة لدافع عن "فتوح"، ولم يكن ليهاجمه على وجه الإطلاق.