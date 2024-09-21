سام مرسي ينقذ إبسويتش تاون من الخسارة أمام ساوثهامبتون.. فيديو

أنقذ النجم المصري سام مرسي، اليوم السبت، فريقه إبسويتش تاون من الخسارة أمام ساوثهامبتون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي في التشكيل الأساسي لفريق إبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون، وخاض اللقاء كاملًا، وسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم ساوثهامبتون على إبسويتش تاون بهدف للا شئ، سجله تايلر ديبلينج في الدقيقة الخامسة من صناعة آدم لالانا.

واستمر تقدم أصحاب الأرض حتى الوقت بدل من الضائع من اللقاء، لينقذ سام مرسي إبسويتش تاون من الهزيمة بهدف قاتل في الدقيقة 90+5 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، منحت الضيوف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وبهدف سام مرسي، انتهت مباراة إبسويتش تاون وساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1، لتشهد على أول أهداف لاعب المنتخب الوطني في البريميرليج، حيث يعد أول لاعب مصري على الإطلاق يقود فريقه للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 3 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما حصد ساوثهامبتون أول نقطة له في الموسم الجديد.

هدف سام مرسي في شباك ساوثهامبتون