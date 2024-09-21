“وقاية النباتات” يختتم برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

اختتم معهد بحوث وقاية النباتات برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالمقر الرئيسي للمعهد وفروعه بالشرقية والإسكندرية والدقهلية وسوهاج، لمساعدتهم في تطوير مسارهم المهني وتعزيز فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات تُعد جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتطوير الكوادر المؤهلة للعمل في مجال وقاية النباتات فهي تتيح للطلبة فرصة تطبيق ما تعلموه في الجامعة على أرض الواقع، فالمعهد يُعد سنويا برنامجا مميزا لتدريب طلبة الجامعات لإكسابهم خبرات عملية بالتعرف على أحدث تقنيات المكافحة وتطوير مهاراتهم المهنية بالتواصل المباشر مع الباحثين والمختصين في المعهد، معربًا عن استعداد المعهد لاستقبالهم في برامج تدريبية مستقبلية تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم البحثية لتحقيق رؤية مصر المستقبلية للتنمية الزراعية.

واختتم عبدالمجيد برامج التدريب بلقاء مع طلبة الجامعات مستمعاً لآرائهم حول التدريبات التي تلقوها في المعهد و أملاً أن يساهم هذا البرنامج في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين المؤهلين للتعامل مع التحديات المستقبلية في مجال الزراعة وحماية المحاصيل.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أن محتوى التدريب في وقاية النباتات يعتمد على تخصص الطالب واهتماماته ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الأنشطة المتنوعة، مثل المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية إلى المزارع والبيوت المحمية و المناحل، بالإضافة إلى التدريب العملي في المختبرات على إجراء التحاليل واستخدام الات الرش، فيكتسب الطلاب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات القيمة التي تعزز تطورهم المهني وتساعدهم في مجال دراستهم وحياتهم المهنية، حيث يتم البرنامج بإشراف نخبة من الباحثين المتخصصين في المعهد في جميع المحافظات.

الجدير بالذكر أن برامج التدريب الصيفي اشتملت طلبة كليات الزراعة و العلوم و التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا و التنمية و المعهد العالي للتعاون الزراعي، والتي استمرت لعشرة أسابيع، شهد البرنامج مشاركة أكثر من 450 طالبًا من جامعات القاهرة، عين شمس، الفيوم، حلوان، الزقازيق، بنها، المنصورة والاسكندرية و الأزهر.

حيث جرى تقديم تدريبًا عمليًا ونظريًا في جميع أقسام المعهد استمرار لمسئوليته في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم ، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي في مصر.

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