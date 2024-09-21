محافظ أسوان: النزلات المعوية حدثت في دراو وأبوالريش فقط.. والحالة الصحية آمنة

أكد اللواء اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن النزلات المعوية تواجدت فقط في منطقتي دراو وأبو الريش فقط، موضحًا أن الحالة الصحية العامة جيدة وتم التعامل مع هذه الحالات سريعًا ولا يوجد أي مشاكل.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبدالمعبود، على شاشة صدى البلد، اليوم السبت، أن "النزلات معوية، من الممكن أن تكون نتيجة لتناول بعض الوجبات أو المشروبات الملوثة"، لافتا إلى أنه "فور الإبلاغ تم التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لدفع فرق وقاية وتوعية لمحافظة أسوان للتعامل مع هذا الموقف".

وأكد أن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الإطار من خلال محورين المحور الأول يتمثل في الصحة؛ حيث أن فريق متكامل من وزارة الصحة بقيادة نائب الوزير الدكتور عمرو قنديل، تفقد جميع المستشفيات التي بها الحالات، وراجع بروتوكولات العلاج، وتم توفير كافة المستلزمات.

وتابع كمال : المحور الثاني يتمثل في استقصاء الأسباب الرئيسية لحدوث تلك الظاهرة من خلال فرق من وزارة الصحة، حيث نزلوا إلى المناطق التي حدث بها الإصابات.