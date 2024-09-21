فيليبس تطلق مهرجان الابتكار لعرض شاشات متطورة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وThunderbolt 4 وOLED"

أعلنت شركة فيليبس، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الشاشات، عن إطلاق "حملة مهرجان الابتكار"، التي تستمر حتى 30 نوفمبر 2024. تتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تستعرض أحدث الشاشات المتطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، Thunderbolt 4، OLED، وQD-OLED، إلى جانب العديد من العروض المخصصة للعملاء.

فيليبس تدعو عملاءها إلى "تجربة جديدة وذكية في تكنولوجيا الشاشات"، حيث تعرض مجموعة من الطرازات المتقدمة المزودة بمعدلات تحديث سريعة، ودقة عرض فائقة تصل إلى 4K، وميزات متطورة مثل USB-C و Thunderbolt 4. تشمل الحملة أيضًا تعاونًا مع شخصيات مؤثرة في عالم الألعاب الإلكترونية، لتسليط الضوء على إمكانيات الشاشات الجديدة.

تشمل فعاليات الحملة عروضًا خاصة على المبيعات، أنشطة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفعاليات غير متصلة بالإنترنت في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وتتوفر شاشات فيليبس لدى عدد من شركاء التوزيع في المنطقة، مثل جيكي للتوزيع في الإمارات، جولدن تكنولوجي في السعودية، ودار التقنية في الكويت.

من بين الشاشات التي تم الكشف عنها، شاشة 49B2U6903CH بحجم 49 بوصة ودقة QHD المزدوجة، التي تأتي مع كاميرا ويب ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على التعرف على إيماءات اليد والتكبير التلقائي، بالإضافة إلى ميزات حماية الخصوصية.

أما الشاشة 27E2F7903، فتأتي بحجم 27 بوصة ودقة 4K، وتتميز بتقنية Thunderbolt 4 التي توفر طاقة تصل إلى 96 واط، ما يجعلها مثالية لزيادة الإنتاجية مع سرعة نقل البيانات.

كما أطلقت الشركة شاشات متخصصة في الألعاب مثل 32M2N8900 بتقنية OLED، و49M2C8900 بتقنية QD-OLED، التي توفر أداءً سلسًا وسريعًا مع معدلات تحديث تصل إلى 240 هرتز، ما يجعلها مناسبة للألعاب ومقاطع الفيديو ذات الحركة السريعة.

صرحت كارول آن دياس، مديرة المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشاشات فيليبس: "يعكس مهرجان الابتكار التزامنا بتقديم تقنيات متطورة تعزز تجربة المستخدمين في العمل، الألعاب، والتفاعل مع العالم الرقمي."