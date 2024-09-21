وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية

السبت 21/سبتمبر/2024 - 07:49 م

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي أن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد في المنطقة.

وقال عبد العاطي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) - "إن التصعيد والتوتر في المنطقة في هذه الأزمات مرتبط بلب الصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان القطاع" مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لخفض حدة التصعيد سواء كان لبنان أو في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف عبد العاطي أن الجهد المصري سوف يستمر وسيتواصل لأن مصر دولة إقليمية رئيسية وبالتالي هي معنية بالأمن والاستقرار بها.