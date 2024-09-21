ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يستهدف موقع الرمثا وثكنة زبدين بالصواريخ

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقع الرمثا وثكنة زبدين، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.
وأوضح الحزب في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
وأشار إلى استهداف أيضا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشر.

حزب الله غزة لبنان