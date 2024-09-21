"حزب الله" يستهدف موقع الرمثا وثكنة زبدين بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقع الرمثا وثكنة زبدين، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وأوضح الحزب في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

وأشار إلى استهداف أيضا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها بشكل مباشر.