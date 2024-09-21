استشاري نفسي تكشف طريقة التعامل مع الطفل العنيد

قالت الدكتورة منى غازي، استشاري الصحة النفسية، إن الطفل في أول 6 سنوت يكون في مرحلة التكوين، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة يتأثر بشدة بالأب والأم، ويكون مرآة للأهل.

وأضافت "غازي"، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الطفل أحيانًا يكون عنيد بالفطرة، وفي هذه الحالة هناك ضرورة لترك الطفل للتخلص من كافة "ألاعيبه"، سواء البكاء أو الزن، مشيرة إلى أن تنفيذ أي طلب للطفل يؤدي إلى وجود شخص غير متزن في المستقبل أو وجود طفل مدلل، أو شخص "نرجسي".

وأوضحت أن الأم قبل أن تتزوج عليها أن تفهم كيفية إدارة البيت، وهذا الأمر سهل للغاية في هذه المرحلة، خاصة وأن الكثير من مؤسسات الدولة مثل وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإعداد برامج للمقبلين على الزواج.