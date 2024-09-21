الاتحاد الأوروبي: لابد من تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع فى غزة

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية، موضحا أنه في عام 2005 عندما كان الاتحاد الأوروبي جزءا من المحادثات الرباعية والجهود الرباعية الدولية أنشئ تلك البعثة ولم تكن البعثة بل كان قضايا أخرى من أجل أن نضمن أن غزة مرتبطة بالضفة الغربية وليس مقطوعة ولا تكن الحدود مغلقة نهائية.

وأضاف “برجر”، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج “عن قرب”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”: “يتعين علينا أن نقدم بديلا وموثوقا وإيجابيا للوضع الحالي في غزة”، موضحا أنه يجب إيجاد حل وتنفيذ لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وهذه هي المساهمة السياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للدولتين وأن الاتحاد يقدم أنواعا من الدعم والمساعدات والسلطة الفلسطينية.

وتابع: “الدعم كان هو المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية لتفيذ كل العمليات وكل ما يجري من قطاع الخدمات، في الظروف الراهئنة في الوضع الحالي الاتحاد الأوروربي من أحد أكبر الداعمين بالمساعادت الإنسانية في الموقف الفلسطيني من خلال العمل مع أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بمختلف أنواعها وكذلك من الجانب المصري، وجمعية الهلال الأحمر المصري نعمل معها عن قرب”.