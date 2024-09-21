دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على جورماهيا بهدف "ربيعة" في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على جورماهيا الكيني بهدف، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي اللاعب رامي ربيعة في الدقيقة 24 بعد ضربة ركنية للأهلي على يسار مرمى جورماهيا، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها يحيى عطية الله بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رامي ربيعة برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.