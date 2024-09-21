رئيس هيئة الرقابة النووية: تعاون استراتيجي مع الجانب الروسي

اجتمع الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الكسندر تريمبتسكي رئيس هيئة الرقابة النووية الروسية والوفد المرافق له، وبمشاركة رامي عفيفي كبير اخصائي التعاون الدولي والتواصل الإستراتيجي بالهيئة.

استهلّ الاجتماع بتبادل الشكر بين الجانبين ،حيث توجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشكر للهيئة الروسية على استجابتهم الدائمة لمطالب الهيئة وتعاونهم الوثيق ورقابتهم على الاستشاري الروسي Vo Safety للتأكد من الالتزام ببنود التعاقد، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع دعمت الهيئة في ان تصبح هيئة رقابية مستقلة، ولا أدل على ذلك من تحول هيئة الرقابة النووية في منتدى الهيئات الرقابية من هيئة متلقية للدعم الى هيئة داعمة فى مجالات بناء القدرات، وإدارة المعرفة ونظام الادارة المتكامل.

اتخذت هيئة الرقابة الروسية RTN كل الخطوات اللازمة للاستجابة لطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يخص الدور المنوط بالاستشاري الروسي، واكد على التزامهم الكامل بالجدول الزمني للأنشطة المتفق عليها مع الجانب المصري.

في نهاية الاجتماع، توجه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على حرص مصر الدائم على تحقيق تعاون استراتيجي مع الجانب الروسي يحقق الاستفادة المرجوة لكلا الجانبين ويساهم في صقل خبرات وكفاءات الهيئة المصرية، كما قدم الدعوة لرئيس هيئة الرقابة الروسية لزيارة المقر الجديد للهيئة في القاهرة والوقوف على اهم ما حققته الهيئة من نجاحات، وأبدى الجانب الروسي استعداده للقيام بهذه الزيارة قبل نهاية العام الجاري.