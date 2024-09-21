وكيل صحة الفيوم يشهد ختام البرنامج التدريبي لإعداد القادة الجدد "الدفعة السابعة"

اختتمت صحة الفيوم، بإشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فعاليات البرنامج التدريبى لإعداد القادة الجدد "تأهيل قيادات الصفين الثانى والثالث"، بحضور الدكتور ياسر السويدى وكيل المديرية والذي نظمته ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف مدير الادارة بقاعة الذمتور محسن فتيح لمدة أسبوع ونصف.



وأوضح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن التدريب ينفذ للمرة السابعة وسيتم تنفيذه اكثر من مرة لبناء صف ثان من المديرين القادرين على الادارة بشكل جيد.



وأشاد الدكتور ياسر السويدي وكيل المديرية بتنفيذ هذا التدريب من قبل ادارة التدريب بالمديرية

وأوضحت مدير ادارة التدريب بأنه قد تناول عدة موضوعات شملت، المهارات القيادية، ومهارات التواصل، والقيادة فى الطب، والجدارات الإدارية، وقانون الخدمة المدنية، والاتيكيت، ومهارات إدارة الوقت، ومفهوم العمل الفريقى، ومفهوم واساليب الجودة وإنماط القيادة .



جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي شارك به عدد 34 متدرب من الإدارات الفنية والإدارية والصحية، والمستشفيات، وأعضاء الفريق الطبى ومدرسى مدارس التمريض.



قام بالتدريب: الدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب بالمديرية، والدكتور أحمد رشوان رئيس قسم العناية بمستشفى الفيوم العام سابقا ومسئول التدريب بنقابة الاطباء والدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتورة دينا الحادقة إستشارى التخدير بالتأمين الصحى،والدكتور حماد السعيد مدرب دولى واخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين المركزي، والدكتورة رانيا خيرى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بادارة الصيدلة عبد الحكيم عبد الخالق مدير الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة سابقا.



قام بالتنسيق للتدريب كلا من الدكتور تامر محمد جمال الدين والدكتورة فاطمة اسامة من ادارة التدريب.



وفى ختام التدريب تم عرض ومناقشة 4 مشاريع تحسين من قبل المتدربين وبعدها تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية والتقاط الصور الجماعية بحضور الدكتورة سحر الروبى نائب مدير إدارة التدريب بالمديرية.

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