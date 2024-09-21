بايرن ميونخ يواصل عروضه القوية باكتساح فيردر بريمن بالوري الألماني

واصل فريق بايرن ميونخ عروضه القوية في موسم 2024-2025، باكتساح فيردر بريمن بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ أمطر شباك هولشتاين كيل في الجولة الماضية من الدوري الألماني بستة أهداف مقابل هدف.

كما ضرب البايرن، نظيره دينامو زغرب بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن

وفي مباراة اليوم، أنهى العملاق البافاري الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، سجلهما مايكل أوليسي وجمال موسيالا في الدقيقتين 23 و32.

وفي الشوط الثاني، جاء دور الهداف الإنجليزي هاري كين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يضيف مايكل أوليسي الهدف الرابع في الدقيقة 60، فيما اختتم سيرج جنابري الخماسية في الدقيقة 65.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه الكاسح على دينامو زغرب.

وبتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 5 نقاط في المركز العاشر.