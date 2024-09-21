جيش الاحتلال الإسرائيلي: جرى قصف 180 هدفا في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن قصف نحو 180 هدفا في جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وادعى جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي “استهدف آلاف القاذفات التي كانت جاهزة لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه "سيواصل العمل لتفكيك وتقويض قدرات حزب الله والبنية التحتية للحزب".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الاحتلال شن غارات علي منطقة واسعة من جنوب وشرق لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات.