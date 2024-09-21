بصناعة محمد صلاح.. ليفربول يكتفي بثلاثية أمام بورنموث في البريميرليج

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام بورنموث، وخاض المباراة كاملة، كما صنع هدف فريقه الثالث.

مشاركة محمد صلاح

بدأ بورنموث الفاعلية الهجومية أولًا، حيث سجل أنطوان سيمنيو، هدفًا في الدقيقة الخامسة، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

واستعاد رفاق محمد صلاح زمام الأمور بعد ذلك، وسجلوا 3 أهداف في 10 دقائق، منهم هدف من صناعة الفرعون المصري.

مباراة ليفربول ضد بورنموث

افتتح لويس دياز التهديف في الدقيقة 26، بعد كرة طولية استلمها أمام المرمى من زميله إبراهيما كوناتي.

وعاد دياز للتسجيل مجددًا بعدها بدقيقتين بهدف ثان للريدز، بتمريرة من الظهير ترينت ألكسندر أرنولد.

وجاء دور محمد صلاح ليسهم في الثلاثية، حيث مرر الكرة لزميله داروين نونيز، الذي سدد الكرة بيساره على يسار حارس بورنموث.

في الشوط الثاني، استمرت سيطرة ليفربول على مجريات اللعب، حيث أهدر لاعبوه أكثر من كرة أمام مرمى المنافس، وكانت أبرز هذه الكرات، للإيطالي فيديريكو كييزا التي ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 78.

توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس الماضي، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة الافتتاحية ضد إبسويتش تاون، ثم سجل هدفًا آخر في المباراة التالية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.