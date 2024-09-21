متحدث الحكومة: مصر صدرت أدوية بقيمة مليار دولار في 2023

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها رقم صادرات لا بأس به في قطاع صناعة الأدوية، وتسعى الحكومة حاليًا لزيادته في الفترة المقبلة، موضحًا أنه في العام الماضي تم تصدير أدوية بتكلفة مليار دولار، وأن الحكومة تستهدف زيادة تصدير الأدوية بتكلفة مليار ونصف المليار دولار في العام الجاري.

وأضاف: صناعة الدواء واعدة للغاية في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية، من حيث القدرة على إنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية، كما أن مصر لديها حوالي 92% من الأدوية المتداولة أو المتوفرة في السوق المصرية بصناعة محلية.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن الدولة تولي اهتمامًا واسعًا بقطاع الصناعة بصفة عامة وصناعة الدواء بصفة خاصة، لأن قطاع الصناعة يمثل أحد الروافد الأساسية في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.